أردوغان سيناقش في قمة منظمة التعاون الاقتصادي تقديم مساعدات إنسانية لفلسطين

أفادت صحيفة "يني شفق"، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيناقش في قمة منظمة التعاون الاقتصادي المقبلة في طشقند، موضوع التسليم العاجل للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين.

وقالت الصحيفة التركية: "حضر الرئيس أردوغان الأسبوع الماضي قمة منظمة الدول الناطقة بالتركية في كازاخستان. وسيحضر الرئيس التركي قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي ستعقد يومي 8 و9 نوفمبر في عاصمة أوزبكستان طشقند. وتستمر هذه القمة التي تعقد للمرة السادسة عشرة هذا العام، لمدة يومين. وبالإضافة إلى الاجتماعات بين الوفود، سيجتمع أردوغان أيضا شخصيا مع زعماء بعض الدول. ومن بين القضايا التي ستناقشها خلال القمة، وقف الهجمات الإسرائيلية على فلسطين والنقل العاجل للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين".

إقرأ المزيد

وذكرت الصحيفة أنه سيتم في القمة، اتخاذ إجراءات لتحسين التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين الدول المشاركة. وستتم مناقشة أدوات تحسين التجارة الإقليمية مثل اتفاقية التجارة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECOTA) واستراتيجية تيسير التجارة لزيادة حجم التجارة بين الدول المشاركة إلى 100 مليار دولار.

وأضافت المقالة: "يتضمن جدول أعمال القمة، بحث تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة. وسيتم إعطاء تقييم للتعاون في مجال إطلاق طريق الحرير الحديث".

ووفقا للصحيفة، ستتم خلال القمة كذلك مناقشة التطورات في إطار مشاريع مبادرة عبر قزوين "الممر الأوسط بين الشرق والغرب" التي تقودها تركيا وكذلك خط السكة الحديد باكو - تبليسي - قارس.

المصدر: نوفوستي