السيسي يؤكد لماكرون ضرورة تكثيف الجهود لوقف اطلاق النار في غزة حماية للمدنيين

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد فهمي أن الاتصال أتى في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية والإقليمية لاحتواء الموقف.

إقرأ المزيد

وأكد السيسي على ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق أو إبطاء.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تثمين بلاده للدور المصري على المسارين السياسي والإنساني، لاسيما على صعيد تقديم وتنسيق وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، فضلا عن استقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب، مستعرضا الجهود الفرنسية الإغاثية ذات الصلة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ32 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.

المصدر: وكالات