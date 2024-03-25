ماكرون يغرد مع السرب الغربي حول تورط "داعش" في هجوم "كروكوس" ويقترح "التعاون " مع موسكو ضد الإرهاب

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن باريس "اقترحت على الأجهزة الروسية زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب"، مشيرا إلى أن "مجموعات داعش نفسها التي ضربت موسكو حاولت استهداف فرنسا".

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وبينما رفعت فرنسا حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى عقب الهجوم الإرهابي في قاعة "كروكوس" بضواحي موسكو، أكد ماكرون أن فرنسا "اقترحت على الأجهزة الروسية، كما هو الحال بالنسبة لشركائها في المنطقة، زيادة التعاون في الحرب ضد الإرهاب، مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الفرنسية والعناصر التي قد تكون مفيدة للروس".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكنه التحدث عن الأمر بنفسه مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أجاب ماكرون أنه سيتم إجراء اتصالات على المستوى "الفني والوزاري في البداية"، مضيفا القول: "سنرى كيف يتطور السياق وما إذا كانت الأيام أو الأسابيع المقبلة تبرر ذلك".

وعقد ماكرون مساء الأحد اجتماعا لمجلس الدفاع خصصه لهجوم كروكوس، وأعرب عن إدانته الحازمة لهذا الهجوم الإرهابي الذي تبنته الدولة الإسلامية"، وفق قوله.

وقتل 137 شخصا في هجوم إرهابي استهدف قاعة مجمع "كروكوس سيتي هول" في ضواحي موسكو، حيث اقتحم رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين.

وقال الرئيس الروسي إنه قوات الأمن اعتقلت منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة، عندما حاولوا الفرار نحو أوكرانيا، حيث تم إعداد "ممر" لهم على الجانب الأوكراني لعبور الحدود.

وما إن ظهرت الصور الأولى لهجوم "كروكوس" حتى سارعت الأوساط السياسية والإعلامية الغربية للترويج إلى رواية تورط تنظيم "داعش" في العملية.

هذه الرواية شككت فيها موسكو منذ البداية ورأت فيها محاولة لإبعاد التهمة عن نظام كييف وحلفائه الغربيين.

المصدر: RT