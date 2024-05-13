طبيب عماني يكشف عن أشياء صادمة يأكلها الأطفال في غزة من شدة الجوع (صورة + فيديو)

كشف الطبيب العماني خالد الشموسي، الذي يعمل متطوعا مخاطرا بحياته في غزة، عن أشياء صادمة بأكلها الأطفال في القطاع من شدة الجوع ونقص الأغذية.

ففي حسابه على منصة "إكس"، أوضح الطبيب خالد الشموسي أن أحد الأطفال ابتلع قطعة معدنية افانحشرت في مريئه حيث عرض صورة شعاعية لصدر الفتاة الصغيرة التي عاينها معلقا بالقول: "أطفال غزة يأكلون العملات المعدنية والحصى والبطاريات الصغيرة من شدة الجوع.. الأمة العربية والإسلامية تتحمل وزرهم.. هذا إحداهم وعمرها 8 سنوات.. ابتلعت قطعة معدنية وانحشرت في مريئها".

يعطيك ألف عافية، في اخر مناوبتين جاءني صغار التهمت أشياء لاتؤكل، في عمر أكبر مما تعلمناه بالكتب! لم أتعثر بهذا الكم بحياتي في ساعات قليلة.. منها من وصل لحرق أمعائه ومعدته من المادة الكاوية. الله يمرمر العالم — مِ. (@ma_loolla) May 11, 2024

كما نشر مقطع فيديو داخل غرفة عمليات وهو يجري عملية دقيقة لأحد الأطفال وبدا وهو يخرج البطارية الصغيرة من أمعاء الطفل عبر فمه، بينما يسمع تصفيق الكادر الطبي بعد نجاحه في إخراج الجسم الغريب.

وكتب الشموسي معلقا على المقطع: "لشدة الجوع ونقص الإمدادات وخذلان الدول المحيطة قام الأطفال ببلع البطاريات وهم يحسبونها حلوى .. هنا استخرجنا بطارية بلعها طفل في غزة"، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل، حيث أعرب كثيرون عن غضبهم وحزنهم إزاء هذه المشاهد.

لا حول ولا قوة إلا بالله

وجزاكم الله خير — ‏السوسن الكندري 🇰🇼 (@PrettySno) May 11, 2024

المصدر: RT