مشاهد لإصابة صاروخ أوكراني مبنى سكني غربي روسيا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لإصابة صاروخ أوكراني مبنى سكني من 10 طوابق في مدينة بيلغورود جنوب غربي روسيا اليوم، وانهيار جزء كبير من المبنى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد عن إسقاط 6 صواريخ "توتشكا-أو" و4 صواريخ "فامبير" وصاروخي "أولخا" أطلقتها قوات كييف على مدينة بيلغورود، مما أدى لوقوع قتلى وإصابات.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT