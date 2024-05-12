بيسكوف يوضح قرار بوتين تعيين مسؤول مدني على رأس وزارة الدفاع

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين مسؤول مدني على رأس وزارة الدفاع، وذلك لأهمية القدرة على الابتكار والانفتاح وسرعة التنفيذ.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي يوم الأحد، عقب اقتراح بوتين على مجلس الاتحاد تعيين أندريه بيلوأوسوف وزيرا للدفاع "اليوم في ساحة المعركة، الفائز هو من يكون أكثر انفتاحا على الابتكار، وأكثر قدرة على التنفيذ الأسرع. لذلك، في المرحلة الحالية، قرر الرئيس أن يرأس وزارة الدفاع مدني".

وشدد بيسكوف على أن أندريه بيلوأوسوف ليس مجرد مسؤول مدني، ولكنه شخص "ترأس بنجاح وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا، وكان لفترة طويلة مساعدا للرئيس في القضايا الاقتصادية وكان أيضا النائب الأول لرئيس الوزراء في الحكومة السابقة".

وأكد بيسكوف على أن وزارة الدفاع "يجب أن تكون منفتحة تماما على الابتكار، وإدخال جميع الأفكار الرائدة، لخلق الظروف الملائمة للقدرة التنافسية الاقتصادية". وخلص بيسكوف إلى القول: "لهذا السبب اختار الرئيس ترشيح أندريه ريموفيتش بيلوأوسوف" لهذا المنصب.

المصدر: تاس