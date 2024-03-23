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الحصيلة مرشحة للارتفاع.. الأمن الروسي يكشف عدد قتلى الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بضواحي موسكو

بوتين يتوجه إلى الشعب بكلمة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي

أخبار روسيا

بوتين يتوجه إلى الشعب بكلمة بعد هجوم
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يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

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  • بوتين يعزي ذوي ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
  • بوتين: كل منفذي الجريمة ومنظميها ومدبريها سينالون العقاب الحتمي
  • بوتين يعلن يوم الأحد 24 مارس يوم حديد وطني

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بوتين يتوجه إلى الشعب بكلمة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي