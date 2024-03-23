يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمة إلى مواطني البلاد على خلفية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو مساء أمس الجمعة، مخلفا عشرات القتلى والجرحى.

بوتين يتوجه إلى الشعب بكلمة بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي https://t.co/WfiveFX2xZ — RTARABIC (@RTarabic) March 23, 2024

بوتين يصف ما حدث في "كروكوس" بأنه هجوم إرهابي دموي وهمجي

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بوتين يعرب عن امتنانه لطواقم الإسعاف ورجال الإطفاء وعمال الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح

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