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مشاهد تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل صالة الحفلات في المركز التجاري بضواحي موسكو (فيديو)

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مشاهد تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل صالة الحفلات في المركز التجاري بضواحي موسكو (فيديو)
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أظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لعمليات إطلاق النار في صالة الحفلات في المركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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لحظة بلحظة.. انفجار وإطلاق نار في مركز تجاري بضواحي موسكو (فيديو)