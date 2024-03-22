مشاهد تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل صالة الحفلات في المركز التجاري بضواحي موسكو (فيديو)

Связанный с силовиками канал 112 пишет о по меньшей мере 40 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» и более 100 раненых.



Пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МЧС.



Пожару присвоен повышенный ранг… https://t.co/zS5k5xwJ7l