مشاهد تظهر اللحظات الأولى لإطلاق النار داخل صالة الحفلات في المركز التجاري بضواحي موسكو (فيديو)
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أظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اللحظات الأولى لعمليات إطلاق النار في صالة الحفلات في المركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.
Связанный с силовиками канал 112 пишет о по меньшей мере 40 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» и более 100 раненых.— Дождь (@tvrain) March 22, 2024
Пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на МЧС.
Пожару присвоен повышенный ранг… https://t.co/zS5k5xwJ7l