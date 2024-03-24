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ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع الفرنسي خاصا بهجوم كروكوس الإرهابي

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ماكرون يعقد اجتماعا لمجلس الدفاع الفرنسي خاصا بهجوم كروكوس الإرهابي
AFP
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عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء يوم الأحد اجتماعا لمجلس الدفاع خصصه لهجوم كروكوس الإرهابي في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مكتب الرئيس الفرنسي، أن "إيمانويل ماكرون عقد مساء الأحد اجتماعا لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه تناول مسألة الهجوم الإرهابي في موسكو وعواقبه".

يشار إلى أن الاجتماع بدأ الساعة 19:30 بتوقيت باريس.

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وهاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مساء الجمعة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي. كما اعترف 4 منهم يوم أمس بأنه تم تجنيدهم من قبل جهات خارجية لتنفيذ الجريمة.

هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء يوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

المصدر: نوفوستي + وكالة "فرانس برس"

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لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا