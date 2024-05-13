مصطفى بكري: مصر غاضبة

قال النائب المصري مصطفى بكري أن تدخل مصر لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليه، يعبر عن غضب مصر من إسرائيل.

وقال في تغريده عبر شبكة"X" أنه عندما تعلن مصر إعتزامها التدخل لدعم الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليه، فهذا موقف قومي يعبر عن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية".

وأضاف أن "الحيثيات التي تضمنتها مذكرة الخارجية المصرية ضد إسرائيل تؤكد غضب مصر الشديد تجاه السياسة العدوانية الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني".

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وتابع بكري أن "مواقف مصر ليست عرضه للمزايدة، فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية، وما يجري علي أرض فلسطين من جرائم هدفه تصفية القضية وتهجير الفلسطينيين ودفعهم قسرا باتجاه الحدود المصرية".

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد، عن وجود آليات يتم تفعيلها للتعامل مع أي مخالفات قد تحدث في ما يتعلق باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

واتهم مسؤول إسرائيلي كبير تحدث عبر "هآرتس"، مصر بانتهاك الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، قائلا: "المصريون قرروا التحرك ضدنا وإثارة المعارضة في العالم ضد إسرائيل".

المصدر: RT