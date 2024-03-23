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ماكرون يدين الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بضواحي موسكو

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ماكرون يدين الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بضواحي موسكو
Globallookpress Panoramic/Keystone Press Agency
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دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بضواحي موسكو.

وجاء في بيان، نشره قصر الإليزيه، مساء الجمعة، أن ماكرون "يدين بحزم هذا الهجوم الإرهابي الذي تبنته الدولة الإسلامية"، حسب قوله.

وعبر ماكرون كذلك عن تضامنه مع ذوي ضحايا الهجوم.

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كما أعربت الخارجية الفرنسية في وقت سابق عن التضامن مع المواطنين الروس على خلفية الهجوم.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من وسائل الإعلام تناقلت نبأ إعلان تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، لكن المحللين أشاروا إلى أن البيان المنسوب لـ "داعش" يختلف عن بياناته السابقة، وأنه مزور على الأرجح.

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلحين، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: وكالات

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)