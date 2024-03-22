دول العالم تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو

دان العديد من دول العالم الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت تركيا من بين الدول الأولى التي أعلنت عن رد فعلها على الهجوم، حيث قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز في حديث لقناة "سي إن إن تورك": أقدم التعازي للشعب الروسي... لقد تحدثنا عن الإرهاب وهذه مصيبة للعالم بأسره".

وقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التعازي لروسيا في ضحايا الهجوم على "كروكوس سيتي"، وعبر عن ثقته "بوحدة الشعب الروسي".

وأعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي عن إدانة بلاده العمل الإرهابي "بشدة"، معبرا عن تضامنه مع الشعب الروسي ومقدما التعازي لعائلات الضحايا.

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وأضاف أن "هذا الحدث المأساوي يجب أن يدينه المجتمع الدولي بأسره".

وقدم رئيس أذربيجان إلهام علييف التعازي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، معبرا في رسالة له عن "صدمته الشديد" إزاء الهجوم. وقال: "أدين بحزم هذه العملية الإرهابية نيابة عن الشعب الأذربيجاني ومني شخصيا أقدم التعازي للشعب الروسي بأسره وأقرباء الضحايا".

ودانت الخارجية الإيرانية "الهجوم الإرهابي الدموي والقاسي"، وعبرت عن التعازي لروسيا "حكومة وشعبا"، ومؤكدة "وقوف إيران إلى جانب روسيا في ظل هذا الحادث المأساوي".

وندد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريليا بالعمل الإرهابي، مقدما التعازي للحكومة الروسية وشعبها.

كما أصدرت بيان الإدانة وزارتا خارجية باكستان وأوزبكستان.

كذلك سارع عدد من الدول العربية لإدانة الهجوم

ردود الفعل الغربية على هجوم "كروكوس سيتي"

وأعرب عدد من الدول الغربية عن إدانتها للهجوم على المركز التجاري الروسي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أن الاتحاد "يشعر بالصدمة على خلفية التقارير عن العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي هول" بموسكو"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يدين أي هجمات على السكان المدنيين".

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وعبرت الخارجية الألمانية عن تعازيها في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلة إن "لقطات الهجوم الرهيب على الأبرياء في "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو مرعبة. ويجب الوقوف على كافة التفاصيل بأسرع ما يمكن".

وأضافت: "نقدم التعازي العميقة لأسر الضحايا".

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن التعازي في سقوط الضحايا، مشيرا إلى أنه تحدث مع القائم بالأعمال الإيطالي في روسيا حول الموضوع، وأن إيطاليا تتابع تطورات الأحداث و"تدين الإرهاب بشتى أشكاله".

وقدمت السفارة الأمريكية بموسكو التعازي للمواطنين الروس في الهجوم الإرهابي، مشيرة إلى أنها "مصدومة" بما حدث.

يتبع...