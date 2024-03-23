لبنان الرسمي والسياسي يدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو

دانت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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وقالت الخارجية اللبنانية في بيان "ندين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى".

وأضاف: "يؤكد لبنان تضامنه مع جمهورية روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، ويشدد أيضا على أهمية جلب الفاعلين إلى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم".

وتابع البيان:"يتقدم لبنان بأحر التعازي لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وبخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

بدوره، دان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عبر منصة "أكس"، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا"، وأعرب الحريري عن "تضامنه مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين".

ادين بأشد العبارات الهجوم الارهابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا. كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين. — Saad Hariri (@saadhariri) March 23, 2024

من جهة أخرى، "دان التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي استهدفت مدنيين أبرياء في العاصمة الروسية موسكو، وأدت إلى عشرات الضحايا والجرحى".

وتقدم التيار الوطني الحر بالتعازي القلبية من الدولة والشعب الروسيين وأعرب عن تضامنه معهما، مؤكدا أن الإرهاب من أي جهة أتى، هو عمل جبان لن ينجح في تحقيق أهداف رعاته.

وأعرب التيار الوطني الحر عن أمله في أن تبقى روسيا مستقرة وآمنة.

وقتل 93 شخصا على الأقل في حصيلة مرشحة للارتفاع، في هجوم إرهابي استهدف ليلة السبت، مركز "كروكوس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو.

واعتقلت قوات الأمن الفدرالي الروسية 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم الإرهابي.

المصدر: RT