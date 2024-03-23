عشرات القتلى والجرحى بهجوم إرهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو

أعلنت السلطات الروسية مقتل وإصابة العشرات وبينهم أطفال في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز "كروكس سيتي هول" الترفيهي التجاري في ضواحي موسكو مساء أمس الجمعة.

أفادت لجنة التحقيق الروسية قبل قليل أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري بمدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة موسكو ارتفع إلى 93 قتيلا.

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وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان لها فجر اليوم السبت إن "أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الهجوم الإرهابي"، وإن الحصيلة مرشحة للارتفاع. في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن 100 مصاب.

وحسب شهود عيان، فإن عددا من الرجال يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا المركز المذكور قبل بدء عرض موسيقي بقليل، وأطلقوا النار على الجمهور في ردهة المبنى وفي قاعة الحفلات نفسها من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وذكرت لجنة التحقيق، أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشينكوف الهجومية وكانت بحوزتهم كمية كبيرة من الخراطيش والذخائر.

من جانبها، أفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بإصابة أكثر من 100 شخص.

ونشرت وزارة الطوارئ الروسية حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم قائمة مدققة بأسماء المصابين جراء العمل الإرهابي تضم 99 اسما.

وأكدت السلطات أنه تم إجلاء جميع المصابين من مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى 12 مستشفى.

وصرح وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو بأن 115 شخصا، بينهم 5 أطفال، نقلوا إلى المستشفيات، مضيفا أن 60 بالغا وطفلا واحدا في حالة خطيرة.

وقالت سلطات مقاطعة موسكو أنها ستنشر قائمة بأسماء قتلى هجوم "كروكوس" في وقت لاحق من اليوم.

وبعد اندلاع حريق في "كروكوس" قام رجال الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من سطح المبنى المنكوب.

وشارك الطيران في إطفاء الحريق، حيث رشت المروحيات نحو 160 طنا من المياه على موقع النيران.

وحسب السلطات، فقد تم احتواء الحريق بحلول الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتوقع مسؤولون أن تنتهي عملية إخماد الحريق، التي شارك فيها 477 شخصا و183 قطعة من المعدات، في ساعات الصباح الأولى.

وتمكن رجال الإنقاذ من دخول القاعة التي يقع فيها مركز الحريق والتي انهار سقفها، ولا تزال عملية إزالة الأنقاض مستمرة.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في موسكو وضواحيها، بما في ذلك في المطارات ومحطات القطار، وكذلك في عدد من مناطق البلاد الأخرى.

المصدر: وكالات