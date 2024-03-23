السلطات الروسية تعرض فيديو من مكان الحادث في "كروكس" وصور لأسلحة الإرهابيين

نشر حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، على قناته في تيلغرام، مقطع فيديو يصور الوضع الحالي داخل مركز "كروكس سيتي هول" بضواحي موسكو.

وجرت الإشارة إلى أن مركز الحريق الضخم، كان في قاعة الحفلات التي أضرم فيها الإرهابيون النار بعد إطلاق النار على المدنيين العزل. وتسببت النيران بتدمير السقف فوق القاعة.

من جانبها، عرضت لجنة التحقيق الروسية، الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون خلال الهجوم. وقالت إن عدد القتلى يقدر بأكثر من 60 شخصا، لكنه قد يرتفع. ويستمر عمل المحققين والخبراء ووحدات وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي في مكان الحادث.

ويتم حاليا فحص جثث القتلى وجمع الأدلة المادية، بما في ذلك الأسلحة والذخائر التي تم استخدامها.

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

ونقل مراسل وكالة نوفوستي، عن شهود عيان من مكان الحادث، أن ثلاثة رجال على الأقل يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقية في المركز المذكور، وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

المصدر: وكالات