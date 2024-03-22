مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وقالت الهيئة في بيان: "وفقا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول"، قُتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين".

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

المصدر: RT