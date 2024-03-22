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بيسكوف: تم إبلاغ بوتين بالهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو منذ الدقائق الأولى

مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

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مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو
Sputnik
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أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وقالت الهيئة في بيان: "وفقا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول"، قُتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين".

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)