ماذا قال العرب في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو؟

أعرب عدد من الدول العربية عن إدانته للهجوم الذي طال اليوم مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء يوم الجمعة 22 مارس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

بيان| قطر تدين بشدة حادث إطلاق النار في موسكو#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/ObLxxHpcR0 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 22, 2024

السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة "كروكس سيتي هال" بالقرب من موسكو

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة كروكس سيتي هال بالقرب من موسكو، والذي تسبب في وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص. pic.twitter.com/ORiNmPQ22x — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 22, 2024

الخارجية الأردنية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات

دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين الهجوم المسلح الذي استهدف مركزاً تجارياً في العاصمة الروسية #موسكو، اليوم، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات. pic.twitter.com/LDLvasqnmg — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 22, 2024

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

‎وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الذي طال اليوم مركزا تجاريا في ضواحي موسكو

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

إقرأ المزيد

وقالت الهيئة في بيان: "وفقا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" قُتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين".

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاقا للنار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح 3 أشخاص على الأقل النار، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في المبنى عقب إطلاق الأعيرة النارية.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

ووثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

المصدر: RT