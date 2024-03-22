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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

ماذا قال العرب في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو؟

أخبار العالم العربي

ماذا قال العرب في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو؟
Globallookpress
مركز "كروكس سيتي هال" التجاري في ضواحي موسكو
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أعرب عدد من الدول العربية عن إدانته للهجوم الذي طال اليوم مركزا تجاريا في ضواحي موسكو مساء يوم الجمعة 22 مارس وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

  • السعودية تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في قاعة "كروكس سيتي هال" بالقرب من موسكو
  • الخارجية الأردنية تدين الهجوم المسلح الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات
  • الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في موسكو

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة حفلات بمركز تجاري في العاصمة الروسية موسكو وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات من الأشخاص الأبرياء.

‎وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الروسية والشعب الروسي الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

  • ليبيا تدين الهجوم الإرهابي الذي طال اليوم مركزا تجاريا في ضواحي موسكو

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

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بالفيديو.. 4 مسلحين يطلقون النار بدم بارد على رواد قاعة الحفلات في المركز التجاري بضواحي موسكو

وقالت الهيئة في بيان: "وفقا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" قُتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين".

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاقا للنار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح 3 أشخاص على الأقل النار، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في المبنى عقب إطلاق الأعيرة النارية.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

ووثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)