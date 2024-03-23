القيادة السعودية تعزي بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي"

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد محمد بن سلمان، برقيتي تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات "كروكوس سيتي".

أفادت بذلك وكالة الأنباء السعودية، وذكرت أن الملك وولي العهد، بعد "إدانة بكل شدة هذا العمل الإجرامي المشين"، أعربا عن "خالص تعازيهما وتعاطفهما مع رئيس روسيا الاتحادية وشعبها الصديق وأسر الضحايا، وتمنيا الشفاء العاجل للمصابين".

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مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

ونقل مراسل وكالة نوفوستي، عن شهود عيان من مكان الحادث، أن ثلاثة رجال على الأقل يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقية في المركز المذكور، وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بوقوع الحادث في الدقائق الأولى، وهو يتلقى باستمرار معلومات حول ما يحدث وبخصوص كافة التدابير والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال جميع الأجهزة ذات العلاقة.

المصدر: نوفوستي