لحظة بلحظة.. انفجار وإطلاق نار في مركز تجاري بضواحي موسكو (فيديو)

أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.

أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري.

أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

أفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.

تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعافي إلى مكان الحادث.

يتبع...