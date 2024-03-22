لحظة بلحظة.. انفجار وإطلاق نار في مركز تجاري بضواحي موسكو (فيديو)
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أعلنت الجهات الأمنية الروسية دوى انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي.
- أفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري.
- أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.
- وصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.
- أفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف.
- تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعافي إلى مكان الحادث.
يتبع...