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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

بيسكوف: تم إبلاغ بوتين بالهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو منذ الدقائق الأولى

أخبار روسيا

بيسكوف: تم إبلاغ بوتين بالهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو منذ الدقائق الأولى
Sputnik
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لوقوعه.

وقال بيسكوف: "تم إبلاغ الرئيس بما يحدث مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لإطلاق النار. ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة. وقد أصدر الرئيس كافة التعليمات اللازمة".

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)