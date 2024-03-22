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الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي كله إدانة العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"

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الخارجية الروسية: على المجتمع الدولي كله إدانة العمل الإرهابي في
Sputnik SERGEI GUNEYEV
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دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري "كروكوس ستي" بضواحي موسكو، الذي وقع مساء الجمعة.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، أن "الخارجية الروسية تتلقى اتصالات من مواطنين عاديين من مختلف الدول في العالم، وهم يعبرون عن التعازي في المأساة الرهيبة في "كروكوس سيتي هول"، ويدينون هذه العملية الإرهابية الدموية".

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وأضافت أنه "على المجتمع الدولي بأسره إدانة هذه الجريمة البشعة!".

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، والواقع بمدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

وتشير الأنباء الواردة إلى وقوع انفجارين على الأقل في المبنى، وسقوط قتلى وجرحى، لم يعرف عددهم على الفور.

المصدر: RT

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