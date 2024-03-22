قيادات ليبية تدين الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

عبرت قيادات ليبية رفيعة عن إدانتها الشديدة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة في مركز تجاري بضواحي موسكو.

ودان رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد مساء الجمعة، الاعتداء الإرهابي الدامي الذي استهدف صالة للحفلات الموسيقية في موسكو بروسيا الاتحادية، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وقال حماد: "إنني أدين هذا العمل الإرهابي الشنيع بكل عبارات الإدانة والاستنكار، كونه استهدف أبرياء عزلا".

وتقدم باسمه والشعب الليبي بأحر التعازي لروسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا.

كما دان مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف بأشد عبارات الإدانة والاستنكار استهداف الأبرياء العزل، مؤكدا وقوفه التام إلى جانب روسيا الاتحادية الصديقة في هذا المصاب الجلل.

وقدم إبراهيم بوشناف التعازي لنظيره الروسي نيكولاي بتروشيف في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع قرب موسكو.

ورفع بوشناف في خطابه العزاء الذي وجهه لبتروشيف خالص المواساة لروسيا الاتحادية قيادة وحكومة وشعبا سائلا الرحمة للمفقودين والشفاء العاجل للجرحى والصبر لأسر الضحايا.

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

المصدر: RT