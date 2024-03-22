بيلاروس تدين الهجوم على المركز التجاري بضواحي موسكو

دان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العمل الإرهابي الذي استهدف المركز التجاري "كروكس سيتي" بضواحي موسكو، مساء الجمعة، وقدم التعازي لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال لوكاشينكو في برقية التعزية للرئيس الروسي، التي نشرتها الخارجية البيلاروسية، إن بيلاروس "تدين بحزم هذا القتل البربري للناس الأبرياء الذي لا يمكن أن يقبل له أي تبرير".

وأعرب لوكاشينكو عن قناعته بأن "جميع المشاركين في التخطيط وارتكاب هذا العمل الشنيع سيتم تحديدهم، وسينالون العقاب المستحق".

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وتمنى لوكاشينكو كذلك الصبر والسلوان لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

كما وصفت الخارجية البيلاروسية في بيان منفصل لها ما حدث بضواحي موسكو بأنه "عمل إرهابي بشع لا يمكن أن يكون له أي تبرير".

يذكر أن المركز التجاري "كروكس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلحين، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: نوفوستي