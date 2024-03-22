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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

قطر تدين بشدة حادث إطلاق النار بمركز تجاري في ضواحي موسكو

أخبار العالم العربي

قطر تدين بشدة حادث إطلاق النار بمركز تجاري في ضواحي موسكو
Globallookpress
مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو
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أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الروسية موسكو، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان مساء يوم الجمعة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب روسيا، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وجددت الوزارة موقف قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

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وقالت الهيئة في بيان: "وفقا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" قُتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين".

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاقا للنار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح 3 أشخاص على الأقل النار، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في المبنى عقب إطلاق الأعيرة النارية.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

ووثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)