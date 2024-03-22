الاستخبارات الأوكرانية تنفي تورط كييف في الهجوم الإرهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو

زعمت مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية أن كييف ليست متورطة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا بضواحي موسكو وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه تشيرنياك، أن أوكرانيا لا علاقة لها بالهجوم الإرهابي الذي وقع في المركز التجاري "كروكوس سيتي هول".

وقال تشيرنياك في تعليق لوسائل إعلام أوكرانية أن "كييف ليست متورطة في هذا الهجوم الإرهابي".

وصرح مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، سابقا بأن "أوكرانيا لم تكن متورطة في الهجوم الإرهابي الذي وقع بالمركز التجاري".

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وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاقا للنار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح 3 أشخاص على الأقل النار، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في المبنى عقب إطلاق الأعيرة النارية.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي. فيما أدان العديد من دول العالم الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري.

المصدر: نوفوستي