هل كانت السفارتان الأمريكية والبريطانية على علم بوقوع هجمات إرهابية في موسكو؟

تعرض مركز تجاري في ضواحي موسكو اليوم إلى هجوم إرهابي وقع ضحيته العشرات وفق معلومات أولية

واشنطن كان من أوائل العواصم التي علقت على هذا الحدث، وقالت إنها لا تمكلك معلومات بعد عن الهجوم.

لكن اللافت أن السفارة الأمريكية في موسكو كانت حذرت في منشور سابق نشرته على موقعها في الثامن من مارس الحالي من أن "المتطرفين قد يخططون لشن هجمات في أماكن مزدحمة في موسكو خلال الـ 48 ساعة القادمة".

وأوضحت السفارة الأمريكية: "ينصح مواطنو البلاد بتجنب التجمعات الكبيرة من الناس".

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني: "تراقب السفارة التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط فورية لمهاجمة تجمعات كبيرة من الناس في موسكو، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، وننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة لمدة 48 ساعة".

وأصدر مكتب الشؤون الخارجية البريطاني تحذيرا مماثلا، كما أوصى المواطنين البريطانيين بالامتناع عن السفر إلى روسيا.

ولم تعلق وزارة الخارجية الروسية بعد على هذه التقارير.

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، والواقع بمدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

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ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. فيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

كما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: RT