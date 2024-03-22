البيت الأبيض: لم تكن لدينا أي معلومات بشأن احتمال الحادث في "كروكوس سيتي"

أعلن البيت الأبيض أنه لم تتوفر لديه أي معلومات عن احتمال وقوع حادث في المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، ردا على سؤال، ما إذا كانت الولايات المتحدة على علم مسبقا بوقوع الهجوم: "أنا لست على علم بأنه كانت لدينا أي معلومات مسبقا حول هذا الهجوم الرهيب".

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وتعليقا على الإنذار الذي نشرته السفارة الأمريكية بموسكو في الشهر الجاري، قال كيربي: "يجب أن تتحدث عن ذلك وزارة الخارجية. أنا لا أعتقد أن هذا كان مرتبطا بهذا الهجوم تحديدا".

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، حسب المعلومات الأولية.

وكانت السفارة الأمريكية في موسكو قد نشرت إنذارا لمواطنيها قبل عيد المرأة الدولي 8 مارس، دعت فيه المواطنين الأمريكيين لعدم السفر إلى روسيا، والموجودين على أراضي البلاد لإبداء الحذر وتجنب التجمعات الحاشدة نظرا "لخطر إرهابي عال" أثناء فترة العطلة الأسبوعية.

المصدر: تاس