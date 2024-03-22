الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز تجاري في ضواحي موسكو

دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء الجمعة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأعربت الخارجية المصرية عن تعازيها للحكومة الروسية والمواطنين الروس.

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وقالت الخارجية في بيان "أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 22 مارس الجاري، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين".

وأضافت في البيان "أعربت مصر حكومة وشعبا، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المصابين".

وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

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وقالت الهيئة في بيان: "وفقا للبيانات الأولية، فإنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي هول" قُتل 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين".

وأضافت أن القوات الأمنية الروسية تجري عمليات بحث وتفتيش ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم المساعدة للضحايا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاقا للنار وقع يوم الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، حيث فتح 3 أشخاص على الأقل النار، مشيرة إلى أن حريقا اندلع في المبنى عقب إطلاق الأعيرة النارية.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة.

ووثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

المصدر: RT