أول صورة للمشتبه بتورطهم في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرجال المشتبه بتورطهم في الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

ويظهر في الصور أن السيارة من نوع "رينو"، ولوحة تسجيلها تظهر أنها تعود لمقاطعة تفير الروسية.

ولا يوجد تأكيد رسمي حول صحة الصور حتى الآن.

وأعلنت السلطات الروسية مساء أمس الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: RT