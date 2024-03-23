بوليانسكي: أوكرانيا لا تمارس أي شيء سوى الإرهاب

قال النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في تصريح له يوم أمس الجمعة، إن سلطات أوكرانيا لا تفعل شيئا سوى الإرهاب.

بهذا الشكل، علق بوليانسكي على ما كتبه مايكل ماكفول، السفير الأمريكي الأسبق لدى روسيا الذي زعم بأن فلاديمير زيلينسكي والقوات الأوكرانية "لا يمارسان الإرهاب".

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وكتب بوليانسكي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "من الصعب أن نتخيل منشورا أكثر تجديفا. الأصح كان يجب أن يكتب: لا يفعلون أي شيء آخر سوى الإرهاب".

وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن السلطات الأمريكية لا تلاحظ أن أوكرانيا تستخدم الأساليب الإرهابية لضرب المدنيين.

قبل ذلك، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن واشنطن تدرس معلومات حول ما حدث في قاعة مدينة كروكوس بالقرب من موسكو، وتعتقد في هذه المرحلة أن أوكرانيا ليست متورطة في المأساة.

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

ونقل مراسل وكالة نوفوستي، عن شهود عيان من مكان الحادث، أن ثلاثة رجال على الأقل يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقية في المركز المذكور، وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

المصدر: تاس