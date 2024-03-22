 
مباشر
عاجل
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو

أخبار العالم العربي

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7ns

دانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو⁩، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة في بيان صحفي "تضامن المملكة مع روسيا في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدنيين أبرياء".

الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو

وأعرب عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المصابين.

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، والواقع بمدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

إقرأ المزيد
الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز تجاري في ضواحي موسكو
الخارجية المصرية تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمركز تجاري في ضواحي موسكو

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. فيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

كما وثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

فيما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)