الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي موسكو

دانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو⁩، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة في بيان صحفي "تضامن المملكة مع روسيا في هذا المصاب الأليم، ورفض المملكة واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان الذي استهدف مدنيين أبرياء".

وأعرب عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المصابين.

يذكر أن مجهولين أطلقوا النار داخل المركز التجاري الكبير "كوروكوس سيتي" الذي يضم أيضا قاعة للحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول"، والواقع بمدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو.

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ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. فيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

كما وثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

فيما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: RT