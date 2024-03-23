الرئيس الصيني يعزي نظيره الروسي بضحايا  الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس"

أفادت محطة التلفزيون المركزي الصيني، بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب عن تعازيه لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات "كروكوس سيتي".

وأشارت القناة إلى أن الجانب الصيني، يعتبر الحادث، بمثابة "هجوم إرهابي خطير".

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وقال الرئيس الصيني: "بالنيابة عن الصين حكومة وشعبا، أود أن أعرب عن التعازي العميقة بوقوع الضحايا، فضلا عن تعاطفي الصادق مع الجرحى وأسر الضحايا".

وشدد شي جين بينغ، على أن السلطات الصينية أصيبت بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو، وأعرب عن دعمه القوي لجهود روسيا لضمان الأمن.

وأضاف شي جين بينغ قوله: "لقد صدمت بنبأ الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية في مقاطعة موسكو، والذي أسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح. ويدعم الجانب الصيني بقوة جهود الحكومة الروسية للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار في البلاد".

وأكد الزعيم الصيني، أن بكين تعارض الإرهاب بجميع أشكاله، وتدين بشدة الهجمات الإرهابية.

مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

المصدر: تاس