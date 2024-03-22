ملك البحرين يعزي الرئيس الروسي في ضحايا الهجوم الإرهابي على المركز التجاري بموسكو

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربا فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر الضحايا وشعب روسيا بضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو.

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي هول" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

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ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية. فيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

ووثقت فيديوهات تم تصويرها في المركز التجاري مشاهد مروعة لقتلى وجرحى جراء إطلاق النار هناك.

كما أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي، فيما أدان العديد من دول العالم الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري.

المصدر: RT + وكالة أنباء البحرين