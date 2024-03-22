تونس تدين بشدة العمل الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو

دانت تونس في بيان مساء الجمعة العمل الإرهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء.

وقالت وزارة الخارجية "تدين الجمهورية التونسية بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي جد اليوم بالعاصمة الروسية موسكو وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء".

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وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية الصديقة، مؤكدة على نبذها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

كما تقدمت بأصدق عبارات التعازي وأحر مشاعر المواساة للقيادة وللشعب الروسي ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع الجرحى.

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلح مساء الجمعة أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الهجوم على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بأنه جريمة وحشية، فيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العمل الإرهابي" في المركز التجاري.

المصدر: RT