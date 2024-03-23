البيت الأبيض: واشنطن حذرت موسكو من هجوم محتمل ضد "تجمعات كبيرة"

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت في مارس الجاري روسيا، من هجوم إرهابي محتمل ضد "تجمعات كبيرة" في العاصمة موسكو.

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وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، "في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأمريكية معلومات بشأن مخطط هجوم إرهابي في موسكو يحتمل أن يستهدف تجمعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسية".

يأتي ذلك، بعد ساعات على تأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أنه لم تتوفر لدى واشنطن أي معلومات عن احتمال وقوع حادث في المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو.

وقال كيربي ردا على سؤال، عما إذا كانت الولايات المتحدة على علم مسبقا بوقوع الهجوم: "أنا لست على علم بأنه كانت لدينا أي معلومات مسبقا حول هذا الهجوم الرهيب".

وتعليقا على الإنذار الذي نشرته السفارة الأمريكية بموسكو في الشهر الجاري، قال كيربي: "أنا لا أعتقد أن الأمر كان مرتبطا بهذا الهجوم تحديدا".

وكانت السفارة الأمريكية في موسكو قد نشرت إنذارا لمواطنيها قبل عيد المرأة 8 مارس، دعت فيه المواطنين الأمريكيين لعدم السفر إلى روسيا، والموجودين على أراضي البلاد لإبداء الحذر وتجنب التجمعات الحاشدة نظرا "لخطر إرهابي عال" أثناء فترة العطلة الأسبوعية.

وأعلنت السلطات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن هجوم إرهابي تخلله إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100، وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: أ ف ب