نقل 8 أطفال إلى المستشفى بعد الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

أعلنت وزارة الصحة الروسية، أنه تم نقل ثمانية قاصرين إلى المستشفى بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري.

ووفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة في مقاطعة موسكو، "تم نقل أربعة قاصرين إلى المستشفى في كراسنوغورسك، بينهم فتى يبلغ من العمر 17 عاما، وفتاتان من مواليد عام 2013 وفتاة تبلغ من العمر 11 عاما، وتم نقل 4 أطفال آخرين إلى مستشفيات موسكو - ثلاثة منهم بأعمار(7 و 8 و 12 عاما) وفتاة تبلغ من العمر 12 عاما".

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وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لوقوعه.

وقال بيسكوف: "تم إبلاغ الرئيس بما يحدث مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لإطلاق النار. ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة. وقد أصدر الرئيس كافة التعليمات اللازمة".

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية تتعلق بهجوم إرهابي.

المصدر: "نوفوستي"+RT