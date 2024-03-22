ميرونوف: الهجوم الإرهابي على المركز التجاري سيدرج في التاريخ كأحد أكثر الهجمات وحشية

قال سيرغي ميرونوف زعيم حزب "روسيا العادلة"، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري سيُدرج في التاريخ باعتباره أحد أكثر المآسي وحشية.

وكتب ميرونوف في قناته تلغرام: "إن الهجوم الإرهابي الدموي ضد المدنيين في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري، بالعاصمة سيُدرج في التاريخ باعتباره أحد أكثر المآسي وحشية".

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وأضاف: "كيف لنا ألا نتذكر أن قادة نظام كييف أعلنوا قبل بضعة أيام عن عزمهم تنفيذ هجمات على بلدنا.. لقد أنكروا تورطهم في الهجوم الإرهابي في موسكو. ولسبب ما سارعت واشنطن إلى التستر عليهم"

وأشار ميرونوف إلى أن السفارتين الأمريكية والبريطانية حذرتا مواطنيهما قبل بضعة أسابيع من هجوم إرهابي محتمل في موسكو، مضيفا "أي أنهم عرفوا وانتظروا، ولم يشاركوا معنا هذه المعلومات، وستبقى وصمة العار المخزية لصمتهم معهم إلى الأبد".

"ذات مرة، بين عامي 1990و 2000، حاول الإرهابيون ترهيبنا وكسرنا، ولم ينجحوا في ذلك، وتم القضاء عليهم جميعا في روسيا وخارجها، وسيحدث الأمر نفسه الآن.. لن يتم ترهيبنا أو كسرنا".

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لوقوعه.

وقال بيسكوف: "تم إبلاغ الرئيس بما يحدث مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لإطلاق النار. ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة. وقد أصدر الرئيس كافة التعليمات اللازمة".

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية تتعلق بهجوم إرهابي.

المصدر: "نوفوستي"+RT