البطريرك كيريل: الهجوم الإرهابي على المركز التجاري صادم في وحشيته

قال البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري بالقرب من موسكو كان صادما في وحشيته.

وجاء في بيان للبطريرك تم نشره على موقع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: أشعر بصدمة عميقة إزاء الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية في كروكس سيتي هول، والذي أودى بحياة العديد من المدنيين الأبرياء..إن الجريمة المرتكبة صادمة في وحشيتها..أعرب عن خالص تعازي وأحزن معكم من قلبي".

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وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لوقوعه.

وقال بيسكوف: "تم إبلاغ الرئيس بما يحدث مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري منذ الدقائق الأولى لإطلاق النار. ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة. وقد أصدر الرئيس كافة التعليمات اللازمة".

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية تتعلق بهجوم إرهابي.

المصدر: "نوفوستي"+RT