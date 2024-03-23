سيناتور روسي يتحدث عن تورط استخبارات غربية في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"

قال السيناتور الروسي أندريه كليشاس، إن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز "كروكس سيتي هول" بضواحي موسكو، هو جزء من حرب تخوضها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات.

وكتب السيناتور على قناته في تيلغرام: "سيتم حتما التحقيق في الهجوم الإرهابي على كروكوس، وسنكتشف مرتكبيه، لكن ليس لدي أدنى شك اليوم في أن هذا الهجوم جزء من الحرب التي تشنها أجهزة المخابرات الغربية ضد روسيا منذ سنوات عديدة. نحن نتذكر كل ما جرى في السابق، من دعم الإرهابيين في القوقاز في التسعينيات والانقلاب في أوكرانيا عام 2014، إلى تعطيل اتفاقيات مينسك وقتل المدنيين في نوفوروسيا، وتأجيج الروسفوبيا ودعم النازية الجديدة، والآن كروكوس. كل ذلك حلقات في سلسلة الحرب ضد روسيا. المستفيد من كل ذلك، واحد".

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مساء أمس الجمعة، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية عن وقوع هجوم إرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو، ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة العشرات.

ونقل مراسل وكالة نوفوستي، عن شهود عيان من مكان الحادث، أن ثلاثة رجال على الأقل يرتدون ملابس مموهة وبدون أقنعة اقتحموا قاعة للحفلات الموسيقية في المركز المذكور، وأطلقوا النار على الجمهور من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

المصدر: نوفوستي