إسرائيل تعزي روسيا في الهجوم الإرهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو

قدمت الخارجية الإسرائيلية التعازي لروسيا في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، مساء الجمعة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حزين على الأحداث المأساوية في موسكو هذه الليلة. وقلوبنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين".

Saddened by tonight's tragic events in Moscow. Our hearts go out to the families of the victims and to all those affected. Such moments remind us of the fragility of life and the shared humanity that binds us all. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 22, 2024

وأضاف أن "مثل هذه اللحظات تذكرنا بهشاشة الحياة والإنسانية المشتركة التي تربط بيننا جميعا".

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يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلحين، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: RT