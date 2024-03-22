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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

إسرائيل تعزي روسيا في الهجوم الإرهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو

أخبار العالم

إسرائيل تعزي روسيا في الهجوم الإرهابي على مركز تجاري بضواحي موسكو
Legion-Media Lev Radin/Pacific Press
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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قدمت الخارجية الإسرائيلية التعازي لروسيا في الهجوم الإرهابي على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، مساء الجمعة.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "حزين على الأحداث المأساوية في موسكو هذه الليلة. وقلوبنا مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين".

وأضاف أن "مثل هذه اللحظات تذكرنا بهشاشة الحياة والإنسانية المشتركة التي تربط بيننا جميعا".

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يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلحين، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: RT

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)