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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تدين الهجوم الإرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو
Globallookpress
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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الدموي على مركز تجاري في ضواحي موسكو، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.

كما أعرب كنعاني عن تعازيه لروسيا حكومة وشعبا، وخاصة عائلات الضحايا.

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

وأكد أن إيران ترى نفسها إلى جانب روسيا في هذا الحادث المأساوي.

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.

المصدر: تسنيم

 

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لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)