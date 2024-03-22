الرئاسة الفلسطينية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي بضواحي موسكو

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن "إدانتها الشديدة واستنكارها" للهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الجمعة في مركز تجاري بضواحي موسكو.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، "تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق، وحرصها على استقرار الأوضاع" في روسيا.

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعازيه للرئيس فلاديمير بوتين والشعب الروسي وعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

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وأكدت الرئاسة الفلسطينية "ثقتها بالقيادة الروسية وقدرتها على تجاوز هذه المحنة وتوفير الأمن والاستقرار في روسيا الاتحادية"، مجددة التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس "الرافض للإرهاب أيا كان مصدره".

يذكر أن المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو تعرض لهجوم مسلحين، مساء الجمعة، أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حسب المعلومات الأولية.

المصدر: RT