تركيا تدين الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن إدانته للهجوم الإرهابي على المركز التجاري الذي وقع في ضواحي موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "اتصل وزير الخارجية التركي بسيرغي لافروف، نيابة عن الرئيس أردوغان، ونقل تعازيه إلى الشعب الروسي بعد المأساة التي وقعت في مركز "كروكوس سيتي هول"، وأعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الدموي".

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كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حول الهجوم الإرهابي قالت فيه: "علمنا بحزن، بوقوع العديد من القتلى والجرحى في الهجوم، على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو مساء اليوم (22 مارس). إننا ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف المدنيين الأبرياء. ونقدم خالص تعازينا للشعب الروسي والحكومة الروسية".

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

المصدر: RT