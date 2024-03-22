 
مباشر
عاجل
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

تركيا تدين الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو

أخبار العالم

تركيا تدين الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في ضواحي موسكو
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7nx

أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن إدانته للهجوم الإرهابي على المركز التجاري الذي وقع في ضواحي موسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "اتصل وزير الخارجية التركي بسيرغي لافروف، نيابة عن الرئيس أردوغان، ونقل تعازيه إلى الشعب الروسي بعد المأساة التي وقعت في مركز "كروكوس سيتي هول"، وأعرب عن إدانته للهجوم الإرهابي الدموي".

إقرأ المزيد
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)
لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)

كما أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا حول الهجوم الإرهابي قالت فيه: "علمنا بحزن، بوقوع العديد من القتلى والجرحى في الهجوم، على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو مساء اليوم (22 مارس). إننا ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف المدنيين الأبرياء. ونقدم خالص تعازينا للشعب الروسي والحكومة الروسية".

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قتلى وجرحى في هجوم إرهابي على مركز تجاري في ضواحي موسكو (فيديو)