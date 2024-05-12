الكرملين يؤكد بقاء رئيس هيئة الأركان العامة غيراسيموف في منصبه

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف سيواصل العمل في منصبه.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف للصحفيين: "أما بالنسبة للعنصر العسكري (في وزارة الدفاع الروسية)، فالعنصر العسكري دائما من اختصاص رئيس الأركان العامة، وسيواصل أنشطته (فاليري غيراسيموف)، ولا توجد تغييرات حاليا في هذا الصدد".

في وقت سابق، أعلن مجلس الاتحاد الروسي أن الرئيس فلاديمير بوتين اقترح تعيين أندريه بيلوأوسوف في منصب وزير الدفاع.

وقال مجلس الاتحاد الروسي في بيان نشره في قناته على "تيليغرام"، يوم الأحد، إنه تسلم جملة من الاقتراحات من الرئيس فلاديمير بوتين حول عدد من المرشحين لمناصب وزراء رؤساء الإدارات الاتحادية.

ووفقا للبيان اقترح بوتين تعيين أندريه ريموفيتش بيلوأوسوف وزيرا للدفاع، مكان الوزير الحالي سيرغي شويغو.

المصدر: نوفوستي