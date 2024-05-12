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قاعدة غريبة بالدوري الأمريكي تثير غضب ميسي الذي يتحسر على هدف سجله زميله تحت أنظاره (فيديو)

الرياضة

قاعدة غريبة بالدوري الأمريكي تثير غضب ميسي الذي يتحسر على هدف سجله زميله تحت أنظاره (فيديو)
AFP /Minas Panagiotakis
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عبر الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق إنتر ميامي عن غضبه من اللوائح في الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS خلال مباراة فريقه ضد مضيفه مونتريال (3-2) فجر اليوم الأحد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شهدت المباراة تعرض ميسي لإصابة وتلقى العلاج، ثم خرج مؤقتا من الملعب.

وهناك قاعدة في الدوري الأمريكي، بأن اللاعب الذي يتلقى العلاج على أرض الملعب يجب أن ينتظر دقيقتين، قبل أن يعود إلى الميدان مرة أخرى.

وشعر ميسي بغضب، لأنه أثناء تواجده خارج أرضية الملعب شاهد زميله ماتياس روخاس يسجل هدفا من ركلة حرة، بطريقة رائعة، كان بإمكان "البرغوث" تنفيذها بنفسه.

وعندما حدث ذلك، نظر ميسي مباشرة إلى كاميرا التلفزيون التي كانت بجانبه، وقال بصوت واضح: "هذه القاعدة غير صحيحة".

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المصدر: وكالات 

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