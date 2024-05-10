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كاتب سيرة ميسي: الأرجنتيني سيعود إلى برشلونة

الرياضة

كاتب سيرة ميسي: الأرجنتيني سيعود إلى برشلونة
AFP /MADDIE MEYER
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أكد الصحفي الإسباني الكبير، جويليم بالاجي، وكاتب سيرة ليونيل ميسي الذاتية، على حتمية عودة النجم الأرجنتيني إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني من جديد.

وكان قد رحل ليونيل ميسي عن فريق برشلونة لينضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر، وبعد انتهاء عقده مع باريس كانت كل المؤشرات تتحدث عن عودة النجم الأرجنتيني إلى "كامب نو"، ولكنه قرر الانتقال إلى أمريكا للعب مع إنتر ميامي.

ويرى جويليم بالاجي أن عودته لبرشلونة من جديد مؤكدة، ولكنه يستمتع بوقته حالياً في إنتر ميامي، وبعدها قد نراه في البرسا من جديد.

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وتحدث الصحفي الإسباني عن عودة ميسي لبرشلونة قائلا: "هل سيعود للبرسا؟ هذا ما قاله، سيعود، سيأتي الوقت الذي سيتقاطع فيه طريقا برشلونة وليو".

وأضاف “حالياً ميسي يستمتع بوقته في إنتر ميامي، لكن سيأتي اليوم الذي يجب فيه العودة إلى المنزل”. 

وكشف جويليم بالاجي: "أثناء تدبيجي كتابي عن قادة برشلونة، كان على كل شخص تحدثت عنه كتابة شيء ما، فتواصلت مع ميسي وقال لي أنه سيفعل، وفي النص قال إنه مشجع لبرشلونة وسيظل كذلك، وأن حبه للفريق غير مشروط، وسيعود يوما ما لبرشلونة".

المصدر: وسائل إعلام 

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