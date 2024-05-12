مواجهة مغربية مصرية ساخنة.. بعد انسحاب اتحاد الجزائري بسبب أزمة قمصان نهضة بركان

يستضيف فريق نهضة بركان المغربي الزمالك المصري مساء اليوم الأحد على ملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2024.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مهمة إدارة مبراة نهضة البركان وضيفه الزمالك مساء اليوم في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش و(20:00) بالتوقيت المحلي، لطاقم تحكيم بقيادة حكم الساحة الكيني بيتر واويرو كاماكو، ويعاونه مواطناه جيلبرت كيبوكيتش شيرويوت وستيفن إليزار أونينجو، والبوروندي باسيفيك ندابيهاوينيمانا حكما رابعا.

ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية 🚨🚨



مواجهة مرتقبة بين نهضة بركان والزمالك على الملعب البلدي بمدينة بركان! 🔥



إثارة كبيرة تنتظرنا غدًا 👊#TotalEnergiesCAFCCpic.twitter.com/tQxKIACKrR — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 11, 2024

ويحل نادي الزمالك على فريق نهضة بركان في إعادة لنهائي 2019، الذي ابتسم فيه الحظ للفريق المصري بركلات الترجيحية، لكن بعد مرور خمس سنوات اكتسب فريق نهضة البركان خبرة كبيرة على الساحة القارية، بفوزه بلقبين عامي (2020 و2022).

وتأهل نادي بركان المغربي إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2024، على حساب نادي اتحاد العاصمة الجزائري، الذي قرر الانسحاب من مباراتي الذهاب والإياب، في الدور نصف النهائي، احتجاجا على قميص فريق نهضة بركان الذي يحمل خريطة المغرب، والتي تتضمن الصحراء الغربية.

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بينما تأهل نادي الزمالك تأهل إلى نهائي المسابقة القارة السمراء، على حساب فريق دريمز الغاني، إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف من دون رد، في مباراة الإياب، بعد تعادلهما من دون أهداف ذهابا.

ومن المتوقع، أن يخوض البرتغالي جوزيه غوميز، المير الفني لنادي الزمالك بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – نبيل عماد دونغا – يوسف أوباما

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – إبراهيم نداي – سيف الجزيري.

بينما من المتوقع أن يعتمد التونسي معين الشعباني (42 عاما) المدير الفني لنادي نهضة بركان، على التشكيلة الأساسية التالي:

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حراسة المرمى: حمياني

خط الدفاع: الموساوي – دايو- عسال- تاهيف

خط الوسط: مهري – خيري – الفحلي- المرابط

خط الهجوم: لبحيري – باسين.

القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والزمالك في الكونفدرالية:

وتعتبر قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، ويمكن مشاهدة هذه المباراة عبر قناة "beIN Sports 6 HD".

يذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 19 من شهر مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: وسائل إعلام