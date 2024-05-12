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نهضة بركان يفوز على الزمالك.. والحسم على استاد القاهرة (فيديو)

الرياضة

نهضة بركان يفوز على الزمالك.. والحسم على استاد القاهرة (فيديو)
@CAFCLCC_ar
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فاز فريق نهضة بركان المغربي على ضيفه الزمالك المصري (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

بدأ فريق نهضة بركان بقوة وتقدم بهدفين في الشوط الأول، أحرزهما كل من المدافعين: البوركينافي إيسوفا دايو والمغربي عادل تحيف، في الدقيقتين (13 من ركلة جزاء، 32) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم التوني سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذي جرى على الملعب البلدي بمدينة بركان.

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وستتجدد المواجهة بين الزمالك ونهضة بركان في مباراة الإياب، التي ستجمعهما يوم الأحد 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT 

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