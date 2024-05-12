نهضة بركان يفوز على الزمالك.. والحسم على استاد القاهرة (فيديو)

فاز فريق نهضة بركان المغربي على ضيفه الزمالك المصري (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

بدأ فريق نهضة بركان بقوة وتقدم بهدفين في الشوط الأول، أحرزهما كل من المدافعين: البوركينافي إيسوفا دايو والمغربي عادل تحيف، في الدقيقتين (13 من ركلة جزاء، 32) على الترتيب.

🎥 هدف نهضة بركان الاول يوسوفو دايو🔥#الزمالك_نهضة_بركان



pic.twitter.com/vUsyse3gJi — اهداف المباريات 𝕏 تجديد بي ان (@HD67764444) May 12, 2024

الهدف التانى لنهضة بركان 🌋 امام الزمالك اللى مشرف مصر😂😂😂#ابلع#الزمالك_والنهضهpic.twitter.com/birlSRzk7T — Bebo El Kelany (@BeboElkelany) May 12, 2024

بينما سجل المهاجم التوني سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 46 من زمن اللقاء الذي جرى على الملعب البلدي بمدينة بركان.

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وستتجدد المواجهة بين الزمالك ونهضة بركان في مباراة الإياب، التي ستجمعهما يوم الأحد 19 مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT