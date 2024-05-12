مواجهة مغربية مصرية على "صفيح ساخن".. التشكيلة الأساسية والقناة الناقلة

يحل نادي الزمالك المصري ضيفا على فريق نهضة بركان المغربي مساء اليوم الأحد، على ملعب البلدي بمدينة بركان، وذلك في ذهاب نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2024.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الكيني بيتر واويرو كاماكو، صفارة بداية هذه المباراة بين نهضة بركان وضيفه الزمالك مساء اليوم في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش و(20:00) بالتوقيت المحلي.

وسيبدأ التونسي معين الشعباني (42 عاما) المدير الفني لنادي نهضة بركان، هذه المواجهة الهامة ضد ضيفه الزمالك بالتشكيلة الأساسية التالية:

12- حمزة الحمياني

4- إيسوفو دايو

7- يوسف الفحلي

8- أيوب خيري

10- محمد مورابيط

13- عادل تاحيف

15- عبد الحق عسال

17- ياسين البحيري

19- حمزة موساوي

21- يوسف ميهري

30- بول فالير باسين.

تشكيل المباراة! 📋



🇲🇦 نهضة بركان 🆚 الزمالك 🇪🇬



هكذا سيبدأ الفريقان لقاء النهائي! 🤛🤜#TotalEnergiesCAFCC#RSBZSCpic.twitter.com/W9fAgBTAYT — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 12, 2024

بينما اختار البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق المغربي:

1- محمد عواد

4- عمر جابر

24- حمزة المثلوثي

2- حسام عبد المجيد

13- أحمد فتوح

8- نبيل عماد دونغا

39- محمد شحاتة

21- أحمد حمدي

25- أحمد مصطفى زيزو

9- سامسون أكينيولا

30- سيف الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان والزمالك في الكونفدرالية، عبر الرابط التالي: مواجهة مغربية مصرية ساخنة.. بعد انسحاب اتحاد الجزائري بسبب أزمة قمصان نهضة بركان.

يذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان يوم 19 من شهر مايو الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

المصدر: RT