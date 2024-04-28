الزمالك يكتسح دريمز ويبلغ نهائي الكونفيدرالية (فيديو)

اقتنص نادي الزمالك المصري بطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، من مضيفه دريمز الغاني بفوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، في إياب الدور قبل النهائي.

وتناوب على تسجيل ثلاثية "الفارس الأبيض" كل من اللاعبين، التونسي حمزة المثلوثي في الدقيقة 12 للزمالك وأضاف البنيني سامسون أكينيولا الهدف الثاني في الدقيقة 27 وأحرز مصطفى شلبي الهدف الثالث في الدقائق (12، 27، 59) على الترتيب، من عر المباراة التي جرت على ملعب "بابا يارا" بمدينة كوماسي الغانية.

وكان الزمالك قد تعادل على أرضه أمام دريمز من دون أهداف في لقاء الذهاب، الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، جرى على استاد القاهرة.

وتأهل نادي الزمالك للمرة الثانية في تاريخه إلى نهائي الكونفدرالية، وتوج بلقب المسابقة عام 2019.

وسيكون فريق الزمالك على موع في النهائي مع الفائز من المواجهة "المتعثرة" التي من المفترض أن تجمع فريق نهضة بركان المغربي واتحاد الجزائر الجزائري.

المصدر: RT